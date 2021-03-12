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Время покажет. Год, который изменил мир 12.03.2021

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Видео 12.03.2021. Время покажет. Год, который изменил мир
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Видео - Время покажет. Год, который изменил мир (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

11 марта 2020 года в мире объявили пандемию новой коронавирусной инфекции. За год инфекция охватила почти все страны и континенты. По данным ВОЗ, антитела выработали только 10% населения планеты. Для победы над вирусом уровень коллективного иммунитета должен составить около 65%. Этому способствует массовая вакцинация.

 

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