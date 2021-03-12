Царьград. Главное. Рекордный экспорт спровоцировал бурный рост цен: что не так с продовольствием 09.03.2021

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По мнению главы ЦБ Э.Набиуллиной инфляционные ожидания населения являются ключевой причиной роста цен. Причина подобного потребительского поведения населения - историческая память: долгое время Россия была страной с высокой инфляции, а в 90-е пережила гиперинфляцию. Кроме того, глава ЦБ дала прогноз, когда стоит ожидать пика инфляции в России.

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