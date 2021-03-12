Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Набиуллина обозначила, когда будет пик инфляции: в разгоне цен виноват народ 12.03.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 12.03.2021. Набиуллина обозначила, когда будет пик инфляции: в разгоне цен виноват народ
12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 26.02.2021
Еще

Царьград. Главное - Набиуллина обозначила, когда будет пик инфляции: в разгоне цен виноват народ (12 Марта 2021)

29 просмотров
3
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

По мнению главы ЦБ Э.Набиуллиной инфляционные ожидания населения являются ключевой причиной роста цен. Причина подобного потребительского поведения населения - историческая память: долгое время Россия была страной с высокой инфляции, а в 90-е пережила гиперинфляцию. Кроме того, глава ЦБ дала прогноз, когда стоит ожидать пика инфляции в России.

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Набиуллина обозначила, когда будет пик инфляции: в разгоне цен виноват народ (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу