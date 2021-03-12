Кулачные бои за скидки, запах, музыка и хитрое расположение на полках – какие еще приемы используют магазины, чтобы мы больше тратили. Огород, холодильник, туалет – где казнокрады хранят награбленное. Что мешает победить коррупцию в России и как с этим справляется Китай. Почему до сих пор работают тюремные coll-центры.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Специальный выпуск. Как не попасться на уловки маркетологов (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.