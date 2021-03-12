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60 минут. Специальный выпуск. Как не попасться на уловки маркетологов 12.03.2021

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60 минут по горячим следам 12.03.2021. Специальный выпуск. Как не попасться на уловки маркетологов
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60 минут по горячим следам - Специальный выпуск. Как не попасться на уловки маркетологов (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Кулачные бои за скидки, запах, музыка и хитрое расположение на полках – какие еще приемы используют магазины, чтобы мы больше тратили. Огород, холодильник, туалет – где казнокрады хранят награбленное. Что мешает победить коррупцию в России и как с этим справляется Китай. Почему до сих пор работают тюремные coll-центры.

 

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