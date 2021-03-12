Константин Сёмин - Нефть за лекарства. Патроны для зоны. Скотч на пальцы. Галопом по Европам (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Минпромторг против заморозки цен на продукты;
- Путин заявил – спад в российской экономике закончился;
- Россия в январе нарастила импорт медикаментов больше чем в два раза, антибиотиков – на 40%;
- ФСИН закупает патроны для крупнокалиберных пулеметов (правда, пока холостые) и боевые гранаты;
- Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Смольников вышел с одиночным пикетом к администрации президента в Москве;
- Депутат от КПРФ из Уфы Романчева объявила распродажу своей коллекции люксовой одежды;
- Екатеринбургская епархия призывает отказаться от интернета на время великого поста;
- Совет нацбезопасности Украины решил национализировать Мотор Сич;
- Алибаба может выплатить крупнейший в истории Китая штраф - больше миллиарда долларов штрафа.
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