Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Нефть за лекарства. Патроны для зоны. Скотч на пальцы. Галопом по Европам 12.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 12.03.2021. Нефть за лекарства. Патроны для зоны. Скотч на пальцы. Галопом по Европам
12.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 09.03.2021 08.03.2021 05.03.2021 04.03.2021
Еще

Константин Сёмин - Нефть за лекарства. Патроны для зоны. Скотч на пальцы. Галопом по Европам (12 Марта 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 12 Марта 2021

В этом выпуске:
- Минпромторг против заморозки цен на продукты;
- Путин заявил – спад в российской экономике закончился;
- Россия в январе нарастила импорт медикаментов больше чем в два раза, антибиотиков – на 40%;
- ФСИН закупает патроны для крупнокалиберных пулеметов (правда, пока холостые) и боевые гранаты;
- Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Смольников вышел с одиночным пикетом к администрации президента в Москве;
- Депутат от КПРФ из Уфы Романчева объявила распродажу своей коллекции люксовой одежды;
- Екатеринбургская епархия призывает отказаться от интернета на время великого поста;
- Совет нацбезопасности Украины решил национализировать Мотор Сич;
- Алибаба может выплатить крупнейший в истории Китая штраф - больше миллиарда долларов штрафа.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Нефть за лекарства. Патроны для зоны. Скотч на пальцы. Галопом по Европам (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу