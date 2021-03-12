В этом выпуске:

- Минпромторг против заморозки цен на продукты;

- Путин заявил – спад в российской экономике закончился;

- Россия в январе нарастила импорт медикаментов больше чем в два раза, антибиотиков – на 40%;

- ФСИН закупает патроны для крупнокалиберных пулеметов (правда, пока холостые) и боевые гранаты;

- Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Смольников вышел с одиночным пикетом к администрации президента в Москве;

- Депутат от КПРФ из Уфы Романчева объявила распродажу своей коллекции люксовой одежды;

- Екатеринбургская епархия призывает отказаться от интернета на время великого поста;

- Совет нацбезопасности Украины решил национализировать Мотор Сич;

- Алибаба может выплатить крупнейший в истории Китая штраф - больше миллиарда долларов штрафа.

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