Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса", такое мнение выразил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan.

"Для того чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами", — заявил он.

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