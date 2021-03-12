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Политическая Россия. "Тенно Хэйка Банзай!": Япония планирует блокаду Курил и готовится к распаду России 12.03.2021

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Политическая Россия 12.03.2021. "Тенно Хэйка Банзай!": Япония планирует блокаду Курил и готовится к распаду России
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Политическая Россия - "Тенно Хэйка Банзай!": Япония планирует блокаду Курил и готовится к распаду России (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса", такое мнение выразил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan. 

 

"Для того чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами", — заявил он.

 

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