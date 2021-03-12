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«Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Страшный «буржуинский план». Каковы основные направления гибридной агрессии против России? Поговорим об этом в нашем эфире с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Страшный «буржуинский план». Каковы основные направления агрессии против РФ? Плацдарм Леонкова (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.