Телеканал Дождь - Путин атакует интернет. Кремль готовит выборы в Госдуму: победить Умное голосование Навального (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
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Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.
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