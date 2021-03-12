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Дождь. Путин атакует интернет. Кремль готовит выборы в Госдуму: победить Умное голосование Навального 12.03.2021

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Телеканал Дождь 12.03.2021. Путин атакует интернет. Кремль готовит выборы в Госдуму: победить Умное голосование Навального
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Телеканал Дождь - Путин атакует интернет. Кремль готовит выборы в Госдуму: победить Умное голосование Навального (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

 

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