Противостояние (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
Ведущие: Диана Панченко, Василий Голованов
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В эфире ПЕРШОГО НЕЗАЛЕЖНОГО — большое политическое адреналин-шоу "Противостояние” с Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком.
Гости:
— Герман Анна, народный депутат Украины V, VI созывов
— Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
— Рейтерович Игорь, политолог
— Добкин Михаил, народный депутат Украины VIII созыва
— Кучеренко Алексей, народный депутат Украины, фракция ВО "Батькивщина"
— Бурмич Анатолий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
— Атаманюк Юрий, экономист
— Марунич Дмитрий, эксперт по энергетическим вопросам
— Матиос Анатолий, главный военный прокурор Украины 2014-2019 гг.
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