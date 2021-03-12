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Противостояние 12.03.2021

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Противостояние 12.03.2021
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Противостояние (12 Марта 2021)

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Противостояние
Противостояние
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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Диана Панченко, Василий Голованов

В эфире ПЕРШОГО НЕЗАЛЕЖНОГО — большое политическое адреналин-шоу "Противостояние” с Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком. 
Гости:


— Герман Анна, народный депутат Украины V, VI созывов
— Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
— Рейтерович Игорь, политолог
— Добкин Михаил, народный депутат Украины VIII созыва
— Кучеренко Алексей, народный депутат Украины, фракция ВО "Батькивщина"
— Бурмич Анатолий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
— Атаманюк Юрий, экономист
— Марунич Дмитрий, эксперт по энергетическим вопросам
— Матиос Анатолий, главный военный прокурор Украины 2014-2019 гг.

 

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