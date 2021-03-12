В эфире ПЕРШОГО НЕЗАЛЕЖНОГО — большое политическое адреналин-шоу "Противостояние” с Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком.

Гости:



— Герман Анна, народный депутат Украины V, VI созывов

— Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

— Рейтерович Игорь, политолог

— Добкин Михаил, народный депутат Украины VIII созыва

— Кучеренко Алексей, народный депутат Украины, фракция ВО "Батькивщина"

— Бурмич Анатолий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

— Атаманюк Юрий, экономист

— Марунич Дмитрий, эксперт по энергетическим вопросам

— Матиос Анатолий, главный военный прокурор Украины 2014-2019 гг.

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