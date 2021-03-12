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Соловьёв LIVE. Раскол оппозиции. Война на Донбассе. Уроки локальных войн. Ситуация в Армении. СМЕРШ 12.03.2021

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Соловьёв LIVE 12.03.2021. Раскол оппозиции. Война на Донбассе. Уроки локальных войн. Ситуация в Армении. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Раскол оппозиции. Война на Донбассе. Уроки локальных войн. Ситуация в Армении. СМЕРШ (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 12 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

Раскол оппозиции: грызня власовцев
Война на Донбассе: что делать?
Уроки локальных войн: вторая ливанская война 2006 года
Ситуация в Армении
Как России реагировать на кризис в Армении.

 

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