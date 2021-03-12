«Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

Раскол оппозиции: грызня власовцев

Война на Донбассе: что делать?

Уроки локальных войн: вторая ливанская война 2006 года

Ситуация в Армении

Как России реагировать на кризис в Армении.

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