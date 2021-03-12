Сенат с Юрием Богдановым - Развитие внутреннего туризма, капремонт жилых домов и развитие Адыгеи (12 Марта 2021)
Опубликовано: 12 Марта 2021
Ведущие: Юрий Богданов
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Какие проблемы испытывает туристическая отрасль, и какая необходима поддержка? Как отличить капитальный ремонт от косметического? Как работает индивидуальная программа развития Адыгеи? Как совершенствуют системы местного самоуправления? Эти темы комментируют сенаторы Инна Святенко, Аркадий Чернецкий, Олег Мельниченко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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