Сенат. Нацпроект "Культура", борьба с орфанными заболеваниями и развитие Республики Дагестан 05.03.2021

Какие проблемы испытывает туристическая отрасль, и какая необходима поддержка? Как отличить капитальный ремонт от косметического? Как работает индивидуальная программа развития Адыгеи? Как совершенствуют системы местного самоуправления? Эти темы комментируют сенаторы Инна Святенко, Аркадий Чернецкий, Олег Мельниченко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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