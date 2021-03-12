Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Куда отправят политика дальше

В гостях у Юлии Таратуты бизнесмен, общественный деятель Михаил Ходорковский. Он рассказал о том, когда Владимир Путин может выпустить из тюрьмы Алексея Навального, объяснил, какие два повода есть у российской оппозиции для объединения, а также рассказал о том, какую стратегию поведения на думских выборах он считает оптимальной для общества, которое хочет поменять власть.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Возможен ли мирный транзит власти в России, и когда Путин может выпустить Навального (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.