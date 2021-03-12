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Дождь. Возможен ли мирный транзит власти в России, и когда Путин может выпустить Навального 12.03.2021

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Телеканал Дождь 12.03.2021. Возможен ли мирный транзит власти в России, и когда Путин может выпустить Навального
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Телеканал Дождь - Возможен ли мирный транзит власти в России, и когда Путин может выпустить Навального (12 Марта 2021)

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Опубликовано: 13 Марта 2021

В гостях у Юлии Таратуты бизнесмен, общественный деятель Михаил Ходорковский. Он рассказал о том, когда Владимир Путин может выпустить из тюрьмы Алексея Навального, объяснил, какие два повода есть у российской оппозиции для объединения, а также рассказал о том, какую стратегию поведения на думских выборах он считает оптимальной для общества, которое хочет поменять власть.

 

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