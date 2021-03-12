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Международное обозрение 12.03.2021

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Международное обозрение 12.03.2021
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Международное обозрение (12 Марта 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Китай вступает в новую пятилетку. Страна одна из немногих вышла без серьезных экономических потерь из пандемии и продолжает развитие. Будущее за соперничеством с США в области высоких технологий.

 

Папа Римский впервые после карантина совершил официальный визит в Ирак. Искусство доносов как способ поддержания демократии. ФБР отчиталось о почти 300 жалобах на трампистов, которые захватывали Капитолий. Особенно такое поощряют в семейном кругу.

 

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