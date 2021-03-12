Китай вступает в новую пятилетку. Страна одна из немногих вышла без серьезных экономических потерь из пандемии и продолжает развитие. Будущее за соперничеством с США в области высоких технологий.

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