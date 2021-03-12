Свобода слова Савика Шустера - Год карантина. Семь лет оккупации (12 Марта 2021)
Опубликовано: 13 Марта 2021
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– З чого насправді почалася окупація українських територій?
– Хто понесе відповільність за підписання Харківських угод?
– Націоналізація «Мотор Січі»: що далі?
– Як змінилася Україна за рік карантину?
– Чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії?
Гості студії:
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, секретар РНБО України;
МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України;
ЛЕОНІД КРАВЧУК, Президент України (1991-1994);
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);
ВОЛОДИМИР ЛИТВИН, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);
ДАВИД АРАХАМІЯ; голова фракції партії «Слуга Народу»;
ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції «Європейська Солідарність»;
КІРА РУДИК, голова партії «Голос»;
СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;
СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, «Голос»;
ІГОР ПАЛИЦЯ, голова партії «За майбутнє»;
МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
РУСЛАН МАРЦІНКІВ, міський голова Івано-Франківська;
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретар РНБО України (травень—вересень 2019);
ТОМАШ ФІАЛА, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
ОЛЕКСАНДР ГРОМИКО, президент Української асоціації виробників.
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