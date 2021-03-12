– З чого насправді почалася окупація українських територій?

– Хто понесе відповільність за підписання Харківських угод?

– Націоналізація «Мотор Січі»: що далі?

– Як змінилася Україна за рік карантину?

– Чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії?

Гості студії:

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, секретар РНБО України;

МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України;

ЛЕОНІД КРАВЧУК, Президент України (1991-1994);

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);

ВОЛОДИМИР ЛИТВИН, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);

ДАВИД АРАХАМІЯ; голова фракції партії «Слуга Народу»;

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції «Європейська Солідарність»;

КІРА РУДИК, голова партії «Голос»;

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;

СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, «Голос»;

ІГОР ПАЛИЦЯ, голова партії «За майбутнє»;

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

РУСЛАН МАРЦІНКІВ, міський голова Івано-Франківська;

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретар РНБО України (травень—вересень 2019);

ТОМАШ ФІАЛА, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

ОЛЕКСАНДР ГРОМИКО, президент Української асоціації виробників.

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