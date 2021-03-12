Смотрите в этом выпуске: врачи вернули к жизни пациента, пережившего 10 клинических смертей; сегодня в РФ выздоровели от коронавируса еще 13 с половиной тысяч человек; США готовят масштабную информационную атаку против «Спутника V»; о положении в Нагорном Карабахе Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана и премьером Армении;

Выпуск «Спутника V» уже налаживают в Италии; крупную сеть подпольных оружейных мастерских раскрыли сотрудники ФСБ; модные дома представили в Милане тренды будущей осени и зимы; юбилей отмечает режиссер Андрей Смирнов; доступ к «Твиттеру», замедленный в России на этой неделе, могут перекрыть совсем.

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