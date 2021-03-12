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Время в 21:00 12.03.2021

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Время в 21:00 12.03.2021
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Время в 21:00 (12 Марта 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 13 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: врачи вернули к жизни пациента, пережившего 10 клинических смертей; сегодня в РФ выздоровели от коронавируса еще 13 с половиной тысяч человек; США готовят масштабную информационную атаку против «Спутника V»; о положении в Нагорном Карабахе Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана и премьером Армении;

 

Выпуск «Спутника V» уже налаживают в Италии; крупную сеть подпольных оружейных мастерских раскрыли сотрудники ФСБ; модные дома представили в Милане тренды будущей осени и зимы; юбилей отмечает режиссер Андрей Смирнов; доступ к «Твиттеру», замедленный в России на этой неделе, могут перекрыть совсем.

 

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