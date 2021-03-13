Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Спиридон Килинкаров: монолог. Премьера 13.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 13.03.2021. Спиридон Килинкаров: монолог. Премьера
13.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 10.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Спиридон Килинкаров: монолог. Премьера (13 Марта 2021)

195 просмотров
12
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как попали в шоу Владимира Соловьёва? Не было страха возвращаться на Украину после передачи? Как семья отнеслась к вынужденному отъезду? 
Какими были ваше детство и юность? 
Какой момент для вас самый трудный в жизни?
Почему решили пойти в политику? 
Какое у вас хобби? Кто готовит в вашей семье? О чём мечтаете?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Спиридон Килинкаров: монолог. Премьера (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу