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Дмитрий Гордон. Марчук о возможном вторжении России: "Это будет прорыв с быстрым продвижением на Киев" 13.03.2021

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Дмитрий Гордон 13.03.2021. Марчук о возможном вторжении России: "Это будет прорыв с быстрым продвижением на Киев"
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Дмитрий Гордон - Марчук о возможном вторжении России: "Это будет прорыв с быстрым продвижением на Киев" (13 Марта 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с первым в истории независимой Украины председателем СБУ, экс-премьер-министром Украины, экс-секретарем СНБО Украины, экс-министром обороны Украины, представителем Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгением Марчуком.

 

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Комментариев: 1
капитан
13 Марта 2021, 13:29
В огороде бузина в киеве дятька и ни чего конкретного
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