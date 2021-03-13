Дмитрий Гордон - Марчук о возможном вторжении России: "Это будет прорыв с быстрым продвижением на Киев" (13 Марта 2021)
Опубликовано: 13 Марта 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с первым в истории независимой Украины председателем СБУ, экс-премьер-министром Украины, экс-секретарем СНБО Украины, экс-министром обороны Украины, представителем Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгением Марчуком.
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