Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Михеев. Итоги. «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев 13.03.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Михеев. Итоги
Михеев. Итоги 13.03.2021. «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев
13.03.2021 12.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 08.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 06.03.2021 03.03.2021 02.03.2021
Еще

Михеев. Итоги - «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев (13 Марта 2021)

90 просмотров
8
0
Поделиться
Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
Подписаться

Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» оценил представительницу России на "Евровидении" в этом году - певицу Манижу. Эксперт признался, что потрясён низким уровнем конкурса.

 

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу