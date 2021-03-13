Михеев. Итоги - «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев (13 Марта 2021)
Опубликовано: 13 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
Михеев. Итоги. Изнутри нашей власти умышленно раздражают население и подыгрывают «навальным» 12.03.2021
Михеев. Итоги. «Люди в грязи тонут»: Михеев вскрыл цинизм федеральных ТВ - «Приучают к трэш-стримам» 08.03.2021
Еще
Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» оценил представительницу России на "Евровидении" в этом году - певицу Манижу. Эксперт признался, что потрясён низким уровнем конкурса.
Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.