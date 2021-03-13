Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Куда отправят политика дальше

Возможен ли мирный транзит власти в России, и когда Путин может выпустить Навального

В начале марта Владимир Путин заявил, что в интернете мы сталкиваемся с призывами выходить на несанкционированные акции. «Это источник использования детей как источника получения прибыли при подталкивании подростков к суицидам», — добавил президент.

Спустя несколько дней Роскомнадзор замедлил работу Twitter на 100% смартфонов и половине компьютеров. В ведомстве поясняют, что социальная сеть не выполнила требования по удалению противоправного контента, большая часть которого — пропаганда суицида среди детей.

А депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Facebook — следующий на очереди, и в целом многие уверены, что замедление Twitter — это лишь тестирование тех инструментов, которые будут использованы, когда политическая обстановка внутри страны начнет обостряться.

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