Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Первая жертва - Twitter. Когда закроют YouTube? Кто победит 13.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 13.03.2021. Первая жертва - Twitter. Когда закроют YouTube? Кто победит
13.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 11.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Первая жертва - Twitter. Когда закроют YouTube? Кто победит (13 Марта 2021)

28 просмотров
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 13 Марта 2021

В начале марта Владимир Путин заявил, что в интернете мы сталкиваемся с призывами выходить на несанкционированные акции. «Это источник использования детей как источника получения прибыли при подталкивании подростков к суицидам», — добавил президент.

 

Спустя несколько дней Роскомнадзор замедлил работу Twitter на 100% смартфонов и половине компьютеров. В ведомстве поясняют, что социальная сеть не выполнила требования по удалению противоправного контента, большая часть которого — пропаганда суицида среди детей.

 

А депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Facebook — следующий на очереди, и в целом многие уверены, что замедление Twitter — это лишь тестирование тех инструментов, которые будут использованы, когда политическая обстановка внутри страны начнет обостряться.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Первая жертва - Twitter. Когда закроют YouTube? Кто победит (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу