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Николай Стариков. Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста 13.03.2021

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Николай Стариков 13.03.2021. Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста
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Николай Стариков - Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста (13 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

Он — известный адвокат. Он обвинялся в покушении на Чубайса и был оправдан присяжными вместе с полковником Квачковым. Он провел полтора года в СИЗО, написал шесть книг и ведет свой Youtube-канал.

 

Он разобрался в том, как, кому и за сколько была продана русская Аляска, и возможно ли её вернуть. Он — Иван Миронов, который стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» и расскажет в прямой беседе обо всем.

 

- Нужна ли в России смертная казнь или в случае ее применения начнут казнить невиновных? 
- О чем его новый роман «Высшая каста», и почему он писался пять лет?
- Как можно повлиять в положительную и отрицательную сторону на мнение присяжных? 
- Кто был автором самой первой в России приватизации задолго до Анатолия Чубайса?
- Как адвокат Иван Миронов выбирает подзащитных, или они выбирают его?

 

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