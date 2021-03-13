Он — известный адвокат. Он обвинялся в покушении на Чубайса и был оправдан присяжными вместе с полковником Квачковым. Он провел полтора года в СИЗО, написал шесть книг и ведет свой Youtube-канал.

Он разобрался в том, как, кому и за сколько была продана русская Аляска, и возможно ли её вернуть. Он — Иван Миронов, который стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» и расскажет в прямой беседе обо всем.

- Нужна ли в России смертная казнь или в случае ее применения начнут казнить невиновных?

- О чем его новый роман «Высшая каста», и почему он писался пять лет?

- Как можно повлиять в положительную и отрицательную сторону на мнение присяжных?

- Кто был автором самой первой в России приватизации задолго до Анатолия Чубайса?

- Как адвокат Иван Миронов выбирает подзащитных, или они выбирают его?

Смотрите онлайн Николай Стариков Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.