Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вести в субботу 13.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вести в субботу
Вести в субботу с Сергеем Брилевым 13.03.2021
13.03.2021 06.03.2021 27.02.2021 20.02.2021 13.02.2021 06.02.2021 30.01.2021 23.01.2021 16.01.2021 26.12.2020
Еще

Вести в субботу с Сергеем Брилевым (13 Марта 2021)

54 просмотров
2
0
Поделиться
Вести в субботу
Вести в субботу
Подписаться

Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Юбилей Ирины Алферовой. Первая красавица Советского Союза. А что думает Дартаньян? Какая она на сцене, что говорит ее художественный руководитель и какая она дома. Задержан вице-премьер Ставропольского края. На какую сумму следственный комитет оценивает полученные им взятки? Суббота масленичной недели. Спутник V и спутник лайт в регионах. Репортаж из Приморского края.

 

Смотрите онлайн Вести в субботу с Сергеем Брилевым (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу