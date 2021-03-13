Юбилей Ирины Алферовой. Первая красавица Советского Союза. А что думает Дартаньян? Какая она на сцене, что говорит ее художественный руководитель и какая она дома. Задержан вице-премьер Ставропольского края. На какую сумму следственный комитет оценивает полученные им взятки? Суббота масленичной недели. Спутник V и спутник лайт в регионах. Репортаж из Приморского края.

Смотрите онлайн Вести в субботу с Сергеем Брилевым (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.