Телеканал Дождь - Массовые задержания на оппозиционном форуме в Москве. Италия готовится к новому локдауну (13 Марта 2021)
Опубликовано: 13 Марта 2021
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В Москве полиция пришла на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», передает корреспондент Дождя. Полицейские объявили, что мероприятие окончено и всех участников задержат из-за «деятельности нежелательной организации».
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