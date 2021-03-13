Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Куда отправят политика дальше

Возможен ли мирный транзит власти в России, и когда Путин может выпустить Навального

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В Москве полиция пришла на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», передает корреспондент Дождя. Полицейские объявили, что мероприятие окончено и всех участников задержат из-за «деятельности нежелательной организации».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Массовые задержания на оппозиционном форуме в Москве. Италия готовится к новому локдауну (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.