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Дождь. Массовые задержания на оппозиционном форуме в Москве. Италия готовится к новому локдауну 13.03.2021

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Телеканал Дождь 13.03.2021. Массовые задержания на оппозиционном форуме в Москве. Италия готовится к новому локдауну
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Телеканал Дождь - Массовые задержания на оппозиционном форуме в Москве. Италия готовится к новому локдауну (13 Марта 2021)

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Опубликовано: 13 Марта 2021

В Москве полиция пришла на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», передает корреспондент Дождя. Полицейские объявили, что мероприятие окончено и всех участников задержат из-за «деятельности нежелательной организации».

 

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