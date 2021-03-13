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Политическая Россия. Бывший японский дипломат размечтался о блокаде Южных Курил 13.03.2021

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Политическая Россия 13.03.2021. Бывший японский дипломат размечтался о блокаде Южных Курил
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Политическая Россия - Бывший японский дипломат размечтался о блокаде Южных Курил (13 Марта 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Марта 2021

Всю глубину оторванности от геополитических реалий продолжают демонстрировать представители японской политической элиты. Один бывший дипломат, а ныне токийский политолог на днях упоролся до того, что предложил устроить «блокаду Южных Курил». Правда, не сейчас, а в будущем, когда «национальная мощь России снизится, как в 90-е годы».

 

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