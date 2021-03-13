От затопившей окопы весенней распутицы у украинских солдат стынут ноги, а из головы напрочь вылетают все договоренности о прекращении огня. Согреваются вояки обстрелами окрестных городов и сёл, снаряды продолжают разрушать и без того пострадавшие за годы боевых действий жилые дома, административные здания.

За последнюю неделю интенсивность обстрелов со стороны позиций войск Украины возросла в пять-шесть раз, некоторые школы вынуждены отменить занятия, погиб боец народной милиции.

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