«Украинское руководство свихнулось окончательно». Сатановский о ситуации на Донбассе

Раскол оппозиции. Война на Донбассе. Уроки локальных войн. Ситуация в Армении. СМЕРШ

СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

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