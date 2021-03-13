Соловьёв LIVE - Можно ли было сохранить СССР? Кедми отвечает первому президенту Украины Леониду Кравчуку (13 Марта 2021)
Опубликовано: 13 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
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