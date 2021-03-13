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Массовые задержания на оппозиционном форуме в Москве. Италия готовится к новому локдауну

13 марта сотрудники полиции в Москве задержали участников всероссийского форума независимых депутатов «Муниципальная Россия». Форум проходил в арендованном конференц-зал гостиницы «Измайлово». В нем принимало участие более 150 человек из 56 регионов России.

Среди задержанных директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава округа Красносельский Илья Яшин, оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

В МВД Москвы объяснили задержания нарушением санитарно-эпидемиологических норм и отсутствием масок. При этом на самом форуме полицейский объяснил задержание деятельностью нежелательной организации.

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