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Дождь. «Кремль испугался и дал команду ФСБ». Ходорковский о задержаниях на форуме «Муниципальная Россия» 13.03.2021

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Телеканал Дождь 13.03.2021. «Кремль испугался и дал команду ФСБ». Ходорковский о задержаниях на форуме «Муниципальная Россия»
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Телеканал Дождь - «Кремль испугался и дал команду ФСБ». Ходорковский о задержаниях на форуме «Муниципальная Россия» (13 Марта 2021)

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Опубликовано: 13 Марта 2021

13 марта сотрудники полиции в Москве задержали участников всероссийского форума независимых депутатов «Муниципальная Россия». Форум проходил в арендованном конференц-зал гостиницы «Измайлово». В нем принимало участие более 150 человек из 56 регионов России.

 

Среди задержанных директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава округа Красносельский Илья Яшин, оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

 

В МВД Москвы объяснили задержания нарушением санитарно-эпидемиологических норм и отсутствием масок. При этом на самом форуме полицейский объяснил задержание деятельностью нежелательной организации.

 

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