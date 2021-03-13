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Право знать. Виталий Третьяков 13.03.2021

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Право знать! 13.03.2021. Виталий Третьяков
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Право знать! - Виталий Третьяков (13 Марта 2021)

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Опубликовано: 13 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Виталий Третьяков выскажет свои мысли по Украине, где верхушка в последнее время взяла моду устраивать то, что у нынешнего главы государства Зеленского когда-то получалось лучше всего, то есть шоу.

 

Теперь на регулярной основе он созывает СНБО, при этом заранее чуть ли не помпезно анонсируя это заседание. На первом из них 2 февраля были одним росчерком бездоказательно и противозаконно закрыты три новостных вещателя из Киева, и далее там регулярно стали кого-то наказывать. Теперь вот хотят наказать депутатов, которые в 2010-м году позволили Черноморскому флоту остаться в Крыму.

 

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