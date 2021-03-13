Телеканал Дождь - Срыв форума «Муниципальная Россия». Задержания депутатов КПРФ. Реакция РПЦ на выставку «Мир тела» (13 Марта 2021)
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Опубликовано: 13 Марта 2021
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«Кремль испугался и дал команду ФСБ». Ходорковский о задержаниях на форуме «Муниципальная Россия»
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