Соловьёв LIVE - Кибератака на Россию. Война вакцин. Нежелательные мундепы (13 Марта 2021)
Опубликовано: 13 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Страшный «буржуинский план». Каковы основные направления агрессии против РФ? Плацдарм Леонкова
Еще
«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск, нам есть что обсудить, нам есть с кем это обсудить, ждём только вас! Смотрите, комментируйте, ставьте лайки и рассказывайте друзьям!
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кибератака на Россию. Война вакцин. Нежелательные мундепы (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.