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Политическая Россия. Госдолг Грузии бьёт исторические рекорды: страна на грани обнуления 13.03.2021

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Политическая Россия 13.03.2021. Госдолг Грузии бьёт исторические рекорды: страна на грани обнуления
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Политическая Россия - Госдолг Грузии бьёт исторические рекорды: страна на грани обнуления (13 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Марта 2021

Объем государственного долга Грузии по состоянию на январь 2021 года составил 31,57 млрд лари. Такие данные публикует министерство финансов Грузии.

 

Только за январь рост долга составил 735 миллионов лари. В том числе сальдо внешнего долга увеличилось на 1,037 миллиарда, а сальдо внутреннего долга уменьшилось на 302 миллиона лари.

 

В настоящее время государственный долг превышает 60% ВВП.

 

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