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Объем государственного долга Грузии по состоянию на январь 2021 года составил 31,57 млрд лари. Такие данные публикует министерство финансов Грузии.

Только за январь рост долга составил 735 миллионов лари. В том числе сальдо внешнего долга увеличилось на 1,037 миллиарда, а сальдо внутреннего долга уменьшилось на 302 миллиона лари.

В настоящее время государственный долг превышает 60% ВВП.

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