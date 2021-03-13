Время Белковского. Не грустим! Все будет хорошо! Нобелевка для Навального. Невзорова под суд 06.02.2021

Время Белковского. Горбачеву - 90! Мишустин, Госдума, ЕдРо. Что там на Украине 06.03.2021

КРОВАВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ: ВЛАДИМИР ПУТИН И ВАМПИРЫ



- Диоген без бочки.

- Тайный смысл новейших арестов / задержаний оппозиционеров.

- Что грядет на смену Умному голосованию (УмГ) им. А. А. Навального.

- Кровавый режим в самом современном измерении.

- Как диверсифицировать РФ-экономику с помощью крови.

- Начало воплощения Давосского послания В. В. Путина.

- Первая годовщина Covid19 - начало новой эры.

- Всеобщая одномоментная отмена свободы, равенства и братства.

- $13 триллионов на сундук мертвеца.

- Ожидание / предвкушение краха всемирной вакцинации.

- Эпоха Возвращения вместо Эпохи Просвещения.

- Грядущая радикальная реформа системы образования.

- Нобелевская премия мира для Меган Маркл.

- Что поможет "Единой России" выиграть выборы-2021. Платный совет-1.

- Что поможет "Новым людям" преуспеть на выборах-2021. Платный совет-2.

- Новейший узник совести.

- Альянс Тиграна Кеосаяна и Сержа Гензбура.

Смотрите онлайн Время Белковского Зачем Путин мочит оппозицию? Меган Маркл против Елизаветы II. Твиттер замедляют (13 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.