Время в 21:00

Время в 21:00

Время в 21:00 09.03.2021

Время в 21:00 10.03.2021

Время в 21:00 11.03.2021

Время в 21:00 12.03.2021

Смотрите в этом выпуске: юбилей отмечает главный телеврач страны Елена Малышева; в России запущен мощнейший нейтринный телескоп; в Москве быстрыми темпами идет строительство Национального космического центра; в России за сутки выявили меньше десяти новых случаев коронавируса;

27 миллионов долларов выплатят власти Миннеаполиса родственникам погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда; спортивный арбитраж в Лозанне запретил исполнять песню «Катюша» вместо российского гимна; в Санкт-Петербурге проводят перепись котов, настоящих хранителей культурных объектов.

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