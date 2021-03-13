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Время в 21:00 13.03.2021

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Время в 21:00 13.03.2021
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Время в 21:00 (13 Марта 2021)

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Опубликовано: 13 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: юбилей отмечает главный телеврач страны Елена Малышева; в России запущен мощнейший нейтринный телескоп; в Москве быстрыми темпами идет строительство Национального космического центра; в России за сутки выявили меньше десяти новых случаев коронавируса;

 

27 миллионов долларов выплатят власти Миннеаполиса родственникам погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда; спортивный арбитраж в Лозанне запретил исполнять песню «Катюша» вместо российского гимна; в Санкт-Петербурге проводят перепись котов, настоящих хранителей культурных объектов.

 

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