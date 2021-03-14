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Соловьёв LIVE. Гинцбург - об эффективности вакцины "Спутник V", испытаниях на онкобольных, новом поколении лекарств 14.03.2021

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Соловьёв LIVE 14.03.2021. Гинцбург - об эффективности вакцины "Спутник V", испытаниях на онкобольных, новом поколении лекарств
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Соловьёв LIVE - Гинцбург - об эффективности вакцины "Спутник V", испытаниях на онкобольных, новом поколении лекарств (14 Марта 2021)

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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий и заявил о начале испытаний вакцины на онкобольных.

 

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

 

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