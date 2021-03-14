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Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий и заявил о начале испытаний вакцины на онкобольных.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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