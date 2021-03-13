Задело с Николаем Петровым - «Дипломатический демарш» и иностранное вмешательство в дела России (13 Марта 2021)
Опубликовано: 14 Марта 2021
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Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал информацию о спонсировании МИД Великобритании некоторых СМИ, с целью ведения информационных атак на Россию. Также, ведущий рассказал, какие именно организации и фонды спонсируют членов протестной активности.
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