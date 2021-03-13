Задело. Гнев, беспомощность и отчаяние в странах Европы 13.02.2021

Задело. Двойные стандарты и информационная кампания против России 27.02.2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал информацию о спонсировании МИД Великобритании некоторых СМИ, с целью ведения информационных атак на Россию. Также, ведущий рассказал, какие именно организации и фонды спонсируют членов протестной активности.

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