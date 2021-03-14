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Михеев. Итоги. «Невидимая рука подсунула доллары»: Михеев раскрыл секрет «нечаянной коррупции» 14.03.2021

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Михеев. Итоги 14.03.2021. «Невидимая рука подсунула доллары»: Михеев раскрыл секрет «нечаянной коррупции»
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Михеев. Итоги - «Невидимая рука подсунула доллары»: Михеев раскрыл секрет «нечаянной коррупции» (14 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» прокомментировал закон, разрешающий чиновникам «нечаянную» коррупцию. Эксперта возмутило решение депутатов Госдумы освободить госслужащих от ответственности по коррупционным статьям, если нарушение было совершено при «независящих от них обстоятельствах».

 

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