Михеев. Итоги. Сбер – это масонская ложа. Греф уже не скрывает 09.03.2021

Михеев. Итоги. От них одни беды. Мигранты с лопатами могут закопать Россию 10.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» прокомментировал закон, разрешающий чиновникам «нечаянную» коррупцию. Эксперта возмутило решение депутатов Госдумы освободить госслужащих от ответственности по коррупционным статьям, если нарушение было совершено при «независящих от них обстоятельствах».

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