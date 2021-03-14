В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о замедлении работы Твиттера Роскомнадзором (по причине невыполнения предписаний по удалению противоправного контента), отказа США от дорогостоящих государственных переворотов – в речи госсекретаря Блинкена, а также о том, как иностранная правозащита вписывается за Соболь.

Смотрите онлайн Николай Стариков Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь (14 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.