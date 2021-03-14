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Николай Стариков. Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь 14.03.2021

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Николай Стариков 14.03.2021. Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь
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Николай Стариков - Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь (14 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о замедлении работы Твиттера Роскомнадзором (по причине невыполнения предписаний по удалению противоправного контента), отказа США от дорогостоящих государственных переворотов – в речи госсекретаря Блинкена, а также о том, как иностранная правозащита вписывается за Соболь.

 

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