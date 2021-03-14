В Европе новый полномасштабный раскол на фоне коронавируса, пока одни страны уже вслух говорят о третьей волне и ужесточении ограничительных мер, другие готовы открыться и как в омут с головой кинуться в летний сезон.

Понятно, что для и так небогатой южной Европы прожить еще год без туристов смерти подобно, потому всё громче слышны разговоры о введении COVID-паспортов. В Германии за электронную сертификацию европейцев уже выступила Ангела Меркель, поддерживают идею Греция и Испания.

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