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Главное с Ольгой Беловой 14.03.2021

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Главное с Ольгой Беловой 14.03.2021
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Главное с Ольгой Беловой (14 Марта 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Ольга Белова

В Европе новый полномасштабный раскол на фоне коронавируса, пока одни страны уже вслух говорят о третьей волне и ужесточении ограничительных мер, другие готовы открыться и как в омут с головой кинуться в летний сезон.

 

Понятно, что для и так небогатой южной Европы прожить еще год без туристов смерти подобно, потому всё громче слышны разговоры о введении COVID-паспортов. В Германии за электронную сертификацию европейцев уже выступила Ангела Меркель, поддерживают идею Греция и Испания.

 

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