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Время в 21:00. Воскресный выпуск 14.03.2021

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Время в 21:00 14.03.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (14 Марта 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Байден фактически объявил новый крестовый поход на восток, советник министра Шойгу поясняет задачи запада, там хотят перенапрячь Россию, внести хаос, сбить с поставленных целей и этот натиск уже близок к грани военного конфликта.

 

В условиях пандемии посыпались самые крепкие экономики мира и санкции в таких условиях могли бы показаться чем-то аморальным, но именно экономический сектор запад выбрал для главного удара по России. Наказать Москву пытаются за то, что не следует на поводу и жестко отстаивает свои интересы.

 

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