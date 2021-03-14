Байден фактически объявил новый крестовый поход на восток, советник министра Шойгу поясняет задачи запада, там хотят перенапрячь Россию, внести хаос, сбить с поставленных целей и этот натиск уже близок к грани военного конфликта.

В условиях пандемии посыпались самые крепкие экономики мира и санкции в таких условиях могли бы показаться чем-то аморальным, но именно экономический сектор запад выбрал для главного удара по России. Наказать Москву пытаются за то, что не следует на поводу и жестко отстаивает свои интересы.

Смотрите онлайн Время в 21:00 Воскресный выпуск (14 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.