Уже многие страны от Ирана до Сербии готовы производить нашу вакцину. Сербия первой в Европе начнет производство Российского Спутника V. Но почему в масштабах ЕС все медлят с регистрацией Спутника V?

Что за принципы там дороже жизни. Как вслед за Зеленским, который грозит изгнать оппозиционные телеканалы из интернета, глубоко демократическая Германия вдруг блокирует вещание популярного в стране телеканала RT.

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