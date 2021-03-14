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Вести недели 14.03.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 14.03.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (14 Марта 2021)

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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Уже многие страны от Ирана до Сербии готовы производить нашу вакцину. Сербия первой в Европе начнет производство Российского Спутника V. Но почему в масштабах ЕС все медлят с регистрацией Спутника V?

 

Что за принципы там дороже жизни. Как вслед за Зеленским, который грозит изгнать оппозиционные телеканалы из интернета, глубоко демократическая Германия вдруг блокирует вещание популярного в стране телеканала RT.

 

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