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Москва. Кремль. Путин 14.03.2021

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Москва. Кремль. Путин 14.03.2021
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Москва. Кремль. Путин (14 Марта 2021)

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Москва. Кремль. Путин
Москва. Кремль. Путин
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Какие перспективы видит Российский бизнес? Институционный центр президента Российской Федерации и сегодня здесь важная производственная ситуация. Эксклюзивный репортаж. Масштабная стройка в Турции, почему Путин и Эрдоган не сделали такие же кнопки? Какими усилиями эти события сохраняют для истории?

 

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