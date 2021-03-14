Дипломатия вакцин превращается в войну вакцин. По некоторым данным Запад готовит глобальную провокацию против России. В соцсетях могут появиться кадры с трупами из Европейских моргов, начнется мощная компания по дискриминации. Будут рассказывать, что люди якобы погибли из-за Спутника V, при этом эксперты считают, что сегодня зона давления на Россию даже больше, чем в годы холодной войны.

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