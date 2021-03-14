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Воскресный вечер с Соловьевым 14.03.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 14.03.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (14 Марта 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Дипломатия вакцин превращается в войну вакцин. По некоторым данным Запад готовит глобальную провокацию против России. В соцсетях могут появиться кадры с трупами из Европейских моргов, начнется мощная компания по дискриминации. Будут рассказывать, что люди якобы погибли из-за Спутника V, при этом эксперты считают, что сегодня зона давления на Россию даже больше, чем в годы холодной войны.

 

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Комментариев: 3
Инна
14 Марта 2021, 19:34
Достоевский. Дневник писателя 1881г. Можно аудиокнигу послушать. 140лет прошло, но ничего не изменилось! Читать надо Достоевского нашим чиновникам высшим.
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Анна
14 Марта 2021, 20:35
Если не было поражения в холодной войне, то почему Горбачев подписал капитуляцию и все сдал?
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Андрей Владимирович
14 Марта 2021, 21:09
Вакаров, болтая безумолку, ты делаешь себе хуже. Хочешь быстрее выговориться, чтобы заработать денег. Но твою речь трудно воспринимать и доказанность тезисов слаба. Твои хозяева будут недовольны.
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