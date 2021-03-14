«Они боятся, что народ выйдет на улицу»: Валерий Рашкин о выборах, Навальном и протестах

Решение разогнать форум «Муниципальная Россия» принималось в ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в мэрии Москвы. По словам одного из источников, ответственность за это «забрали федеральные власти». Он назвал эти события «акцией устрашения перед думской кампанией».

Накануне 200 человек было задержано на форуме который проводило движение «Объединенные демократы». Для участия в нем в столице собрались муниципальные депутаты из 56 российских регионов. Среди задержанных — Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза. Позже на большинство человек составили протоколы «об осуществлении деятельности нежелательной организации».

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