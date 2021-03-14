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Политическая Россия. Белоруссия отказывается от транзита нефтепродуктов через Прибалтику 14.03.2021

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Политическая Россия 14.03.2021. Белоруссия отказывается от транзита нефтепродуктов через Прибалтику
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Политическая Россия - Белоруссия отказывается от транзита нефтепродуктов через Прибалтику (14 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Закономерные экономические плоды принесла антилукашенковская позиция незалежной Прибалтики. Отбившись от змагаров, глава Белоруссии скомандовал лишить транзита нефтепродуктов тех, кто с прошлого года посильно вмешивался в дела Минска. Что на фоне отказа России от бизнеса с прибалтами окончательно угробит дышащую на ладан портовую инфраструктуру незалежников.

 

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