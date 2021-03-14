11 марта Владимир Путин встречался с представителями российского бизнеса и призвал их активнее инвестировать в Россию на фоне мировой нестабильности. Глава государства выразил мнение, что «солидный инвестиционный ресурс» и сверхприбыли желательно направлять в такие проекты, которые помогут достичь национальных целей развития и не забывать о социальных расходах.

«Лучше — в дом, здесь спокойнее и надежнее», — заявил Путин. Для этого президент поручил правительству разработать меры, при которых вкладывать прибыль в российские проекты было бы выгоднее, а также Федеральной налоговой службе в течение года «вести детальный мониторинг» прибыли и инвестиционной активности крупнейших компаний.

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