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Дождь. «Хотите спокойной жизни - инвестируйте»: какой сигнал крупному бизнесу дал Путин 14.03.2021

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Телеканал Дождь 14.03.2021. «Хотите спокойной жизни - инвестируйте»: какой сигнал крупному бизнесу дал Путин
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Телеканал Дождь - «Хотите спокойной жизни - инвестируйте»: какой сигнал крупному бизнесу дал Путин (14 Марта 2021)

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Опубликовано: 14 Марта 2021

11 марта Владимир Путин встречался с представителями российского бизнеса и призвал их активнее инвестировать в Россию на фоне мировой нестабильности. Глава государства выразил мнение, что «солидный инвестиционный ресурс» и сверхприбыли желательно направлять в такие проекты, которые помогут достичь национальных целей развития и не забывать о социальных расходах.

 

«Лучше — в дом, здесь спокойнее и надежнее», — заявил Путин. Для этого президент поручил правительству разработать меры, при которых вкладывать прибыль в российские проекты было бы выгоднее, а также Федеральной налоговой службе в течение года «вести детальный мониторинг» прибыли и инвестиционной активности крупнейших компаний.

 

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