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Соловьёв LIVE. "Аморальное поведение": Мария Захарова решительно высказалась о "грязных играх" Запада 14.03.2021

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Соловьёв LIVE 14.03.2021. "Аморальное поведение": Мария Захарова решительно высказалась о "грязных играх" Запада
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Соловьёв LIVE - "Аморальное поведение": Мария Захарова решительно высказалась о "грязных играх" Запада (14 Марта 2021)

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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства.

 

А также Захарова призвала мужчин контролировать свои эмоции. Так она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировала перфоманс болгарского журналиста Бориса Анзова, который с папахой, саблей и конем приехал к МИДу, чтобы сделать предложение Захаровой.

 

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