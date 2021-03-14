Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства.

А также Захарова призвала мужчин контролировать свои эмоции. Так она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировала перфоманс болгарского журналиста Бориса Анзова, который с папахой, саблей и конем приехал к МИДу, чтобы сделать предложение Захаровой.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Аморальное поведение": Мария Захарова решительно высказалась о "грязных играх" Запада (14 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.