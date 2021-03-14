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Добров в эфире 14.03.2021

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Добров в эфире 14.03.2021
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Добров в эфире (14 Марта 2021)

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Добров в эфире
Добров в эфире
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Опубликовано: 14 Марта 2021

Ведущие: Андрей Добров

Байден считается докой в международной политике, но пока то, что мы видим, назвать можно лишь противным словом Беспомощность. Такое ощущение, что подпольный вашингтонский обком, гадивший в своё время Трампу, продолжает действовать и при Байдене.

 

Так, минфин США ввёл санкции против высокопоставленного деятеля из Саудовской Аравии, союзника Штатов, вероятно, уже бывшего. С союзниками надо совсем по-другому и Россия знает, как, пример тому недавняя встреча Путина и Лукашенко.

 

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