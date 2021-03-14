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Дождь. Форум депутатов: причастна ли ФСБ к срыву. Гимн российских спортсменов на олимпиаде. Масленица-2021 14.03.2021

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Телеканал Дождь 14.03.2021. Форум депутатов: причастна ли ФСБ к срыву. Гимн российских спортсменов на олимпиаде. Масленица-2021
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Телеканал Дождь - Форум депутатов: причастна ли ФСБ к срыву. Гимн российских спортсменов на олимпиаде. Масленица-2021 (14 Марта 2021)

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Опубликовано: 14 Марта 2021

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитете России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

 

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