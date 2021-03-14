Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. "Крым скоро падёт!": Киев разработал стратегию завоевания. Великий союзник поможет сломать Россию 14.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 14.03.2021. "Крым скоро падёт!": Киев разработал стратегию завоевания. Великий союзник поможет сломать Россию
14.03.2021 14.03.2021 14.03.2021 13.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 11.03.2021
Еще

Политическая Россия - "Крым скоро падёт!": Киев разработал стратегию завоевания. Великий союзник поможет сломать Россию (14 Марта 2021)

24 просмотров
3
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 14 Марта 2021

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя». Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

 

По его словам, такой документ должен был быть принят Киевом еще в 2014 году. Ключевым его элементом должно стать объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». «Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается», — написал Кулеба.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия "Крым скоро падёт!": Киев разработал стратегию завоевания. Великий союзник поможет сломать Россию (14 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу