Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя». Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, такой документ должен был быть принят Киевом еще в 2014 году. Ключевым его элементом должно стать объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». «Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается», — написал Кулеба.

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