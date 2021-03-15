Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза (15 Марта 2021)
Опубликовано: 15 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Алексей Ракша, независимый демограф.
- Владимир Кара-Мурза младший, оппозиционный политик, председатель Фонда Бориса Немцова за свободу.
- Кирилл Рогов, политолог.
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