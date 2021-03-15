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Утренний разворот. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза 15.03.2021

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Утренний разворот 15.03.2021. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза
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Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Алексей Ракша, независимый демограф.

- Владимир Кара-Мурза младший, оппозиционный политик,  председатель Фонда Бориса Немцова за свободу.

- Кирилл Рогов, политолог.

 

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