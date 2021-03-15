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Дождь. Война против королевской семьи: последствия интервью Меган Маркл и Принца Гарри 15.03.2021

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Телеканал Дождь 15.03.2021. Война против королевской семьи: последствия интервью Меган Маркл и Принца Гарри
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Телеканал Дождь - Война против королевской семьи: последствия интервью Меган Маркл и Принца Гарри (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали двухчасовое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Это первое появление супругов на телевидении с тех пор, как в начале 2020 года они объявили о сложении королевских полномочий и переехали из Великобритании сначала в Канаду, а потом в США. Интервью транслировал американский телеканал CBS. 

 

Букингемский дворец ответил на обвинения Меган Маркл. Раскол в королевской семье и мир разделённый на тех, кто поддерживает и осуждает герцогиню Сассекскую. Обсудим детали скандала с королевским размахом.

 

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