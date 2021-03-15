Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали двухчасовое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Это первое появление супругов на телевидении с тех пор, как в начале 2020 года они объявили о сложении королевских полномочий и переехали из Великобритании сначала в Канаду, а потом в США. Интервью транслировал американский телеканал CBS.

Букингемский дворец ответил на обвинения Меган Маркл. Раскол в королевской семье и мир разделённый на тех, кто поддерживает и осуждает герцогиню Сассекскую. Обсудим детали скандала с королевским размахом.

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