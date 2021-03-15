Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов обсуждают подробности "вагнергейта":

- о том, откуда у Бутусова шрам

- кто такой Христо Грозев и группа Belingcat

- о том, почему расследование о вагнеровцах не вышло 15 марта, и когда выйдет

- о том, с кем Грозев снял интервью в Украине

- о том, кем были эти 33 вагнеровца

- «Спецоперация по вагнеровцам была, существуют доказательства»

- «Спецоперация была продумана за год»

- «Украина владеет данными о всех россиянах, которые участвовали в войне на Донбассе»

- о задумке спецоперации

- «Экипаж турецкого самолета был готов совершить посадку в Украине»

- «Шансов захватить самолет у вагнеровцев не было»

- «Возложить ответственность на Украину за организацию спецоперации России не удалось бы»

- «Фильм Грозева по вагнеровцам будет номинирован на Оскар»

- о том, как вагнеровцы въезжали в Беларусь

- о том, кто присутствовал при докладе Бурбы о спецоперации Зеленскому

- «Ермак первый сказал спецоперации – нет, и что ее нужно перенести»

- «Это было самой крупной операцией Украины и НАТО против РФ»

- о том, кто предупредил россиян и позвонил в Минск

- «Кто-то из кабинета президента предал Украину»

- о том, чем вагнеровцы важны Путину

- о российских агентах среди окружения Зеленского

- «Назначение Демченко – водораздел нового пророссийского курса»

- «Зеленский обязан взять на себя ответственность, начать расследование и установить, кто предатель»

- «Зеленского ввели в заблуждение и манипулировали»

- «Виновный должен пойти под суд и получить максимальный срок наказания».

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Вагнеровцы. История грандиозного предательства Украины (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.