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Дмитрий Гордон. Вагнеровцы. История грандиозного предательства Украины 15.03.2021

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Дмитрий Гордон 15.03.2021. Вагнеровцы. История грандиозного предательства Украины
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Дмитрий Гордон - Вагнеровцы. История грандиозного предательства Украины (15 Марта 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов обсуждают подробности "вагнергейта":

 

- о том, откуда у Бутусова шрам
- кто такой Христо Грозев и группа Belingcat
- о том, почему расследование о вагнеровцах не вышло 15 марта, и когда выйдет
- о том, с кем Грозев снял интервью в Украине
- о том, кем были эти 33 вагнеровца
- «Спецоперация по вагнеровцам была, существуют доказательства»
- «Спецоперация была продумана за год»
- «Украина владеет данными о всех россиянах, которые участвовали в войне на Донбассе»
- о задумке спецоперации
- «Экипаж турецкого самолета был готов совершить посадку в Украине»
- «Шансов захватить самолет у вагнеровцев не было»
- «Возложить ответственность на Украину за организацию спецоперации России не удалось бы»
- «Фильм Грозева по вагнеровцам будет номинирован на Оскар»
- о том, как вагнеровцы въезжали в Беларусь
- о том, кто присутствовал при докладе Бурбы о спецоперации Зеленскому 
- «Ермак первый сказал спецоперации – нет, и что ее нужно перенести»
- «Это было самой крупной операцией Украины и НАТО против РФ»
- о том, кто предупредил россиян и позвонил в Минск
- «Кто-то из кабинета президента предал Украину»
- о том, чем вагнеровцы важны Путину
- о российских агентах среди окружения Зеленского
- «Назначение Демченко – водораздел нового пророссийского курса»
- «Зеленский обязан взять на себя ответственность, начать расследование и установить, кто предатель»
- «Зеленского ввели в заблуждение и манипулировали»
- «Виновный должен пойти под суд и получить максимальный срок наказания».

 

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